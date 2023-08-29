Игорь Ларионов рассказал о связи хоккея с оперным театром

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, чем хоккей похож на оперный театр.

«Мне интересна работа режиссёра, дирижёра. Я об этом говорил. Для меня важен не спектакль или игра, а работа за кулисами.

Когда меня приглашает маэстро Гергиев, я слежу за его коммуникацией с оркестром. В перерыве он иногда приглашает: «Заходи, нет проблем». А после спектакля мы ещё сходим поужинать. Мне интересно, как эти великие люди находят контакт с большой группой людей.

Понятно, что я много читал, поработал с выдающимися тренерами – Скотти Боумэном, Пэтом Куинном, Пэтом Бернсом, Виктором Тихоновым, Юрием Морозовым. Сейчас мне интересны тонкие вещи, которые мы порой не замечаем.

Для меня, например, прийти послушать Ильдара Абдразакова или Серёгу Скороходова в Мариинке или Васю Ладюка в Большом театре, очень интересно, потому что это тоже игра на большой сцене. Ты должен выдать свою лучшую работу. Чтобы это сделать, ты проходишь серьёзную подготовку. Это уровень высочайший, грандиознейшие люди.

Для меня важно, какие вещи в работе режиссёра или дирижёра я могу взять для себя, чтобы управлять коллективом», – сказал Ларионов в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».