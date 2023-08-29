Бывший спортдиректор ЦСКА: результаты армейцев в последние сезоны – это верхушка айсберга

Бывший спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин рассказал о «фундаменте» чемпионских команд армейского клуба в последние сезоны.
«Формулы для 100-процентной победы нет. За это мы и любим хоккей. На мой взгляд, важно одно – ты должен сделать всё возможное, что зависит от тебя. А дальше по формуле: «Везёт тем, кто везёт». Шанс появляется только при честном труде, дашь слабину – точно ничего не получится. Я пришёл в клуб в 2013 году, тогда главным тренером ЦСКА был Джон Торчетти. Потом пришёл Дмитрий Квартальнов, затем Игорь Никитин. Результаты ЦСКА в последние сезоны – это верхушка айсберга, а всё то, что находится под океаном, заложено, в том числе, и при этих тренерах. При этом, я нисколько не умаляю значение Сергея Фёдорова в победах ЦСКА. Это человек уникальной судьбы и звезда мирового уровня в хоккее, два Кубка Гагарина, завоёванные на тренерском поприще.
Всё это многолетняя работа и труд. Все ищут какие-то секреты, ноу-хау, школьные программы, тактические схемы, режимы работы, медицина, питание, экипировка… Но обо всём этом все всё и так знают. А вот выполнить и сделать удаётся не всем. Вот и весь секрет. Уметь доносить до игроков, чтобы они это делали, – вот признак хорошего тренера. Это тонкая материя, это либо дано, либо нет», – сказал Гарифуллин в интервью «БИЗНЕС Online».
Ранее Алмаз Гарифуллин рассказал о принципах работы Дмитрия Квартальнова.
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