Защитник «Авангарда» Шарипзянов: я злой капитан, хочу выигрывать

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о капитанстве в омском клубе.

«Наверное, злой. Просто я хочу выигрывать, потому и требую от ребят, а без этого просто не будет побед. Возможно, где-то мне надо быть и помягче, но как есть.

Ругаться — ругаюсь, но накричать — это исключено. Могу прикрикнуть на льду, в порыве эмоций, а потом уже в раздевалке спокойно обсудим, как и что надо было сделать. Я просто пытаюсь объяснить: мол, нам надо, чтобы мы делали это и то, а если ты считаешь, что это не так, то ты неправ. Мы команда, и в первую очередь важна она, а потом уже чья-то индивидуальность», — приводит слова Шарипзянова «Город55».

Ранее стало известно, что «Авангард» и канадский нападающий Корбан Найт расторгли контракт, за клубом закреплены права на игрока.