Кожевников ответил на вопрос, кто может стать MVP следующего сезона в КХЛ и НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, кто может стать самым ценным игроком следующего сезона КХЛ и НХЛ.
«Мне интересно будет посмотреть за Грицюком, который сейчас в СКА играет. Он серебряный призёр Олимпиады. Очень хороший игрок, но нестабильный. Посмотрим, что будет в этом году, а в прошлом сезоне он хорошо выстрелил в финальных играх.
Мне нравятся люди нестандартные. Например, Панарин, Гусев. Посмотрим, как себя проявят. Теперь у молодых больше времени есть на это. Средним игрокам тоже нужно себя показывать, некоторые должны уже становиться лидерами», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».
Ранее Кожевников высказался о работе главного тренера СКА Романа Ротенберга и прокомментировал подписание армейцами нападающего Алекса Гальченюка.
- 29 августа 2023
-
23:04
-
22:43
-
22:20
-
22:07
-
21:42
-
21:25
-
21:09
-
20:57
-
20:27
-
20:16
-
20:11
-
20:00
-
19:40
-
19:33
-
19:18
-
19:13
-
19:03
-
18:47
-
18:33
-
18:13
-
18:00
-
17:42
-
17:28
-
17:17
-
17:06
-
17:00
-
16:40
-
16:26
-
16:13
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:21
-
15:15
-
15:12