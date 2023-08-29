Кожевников ответил на вопрос, кто может стать MVP следующего сезона в КХЛ и НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, кто может стать самым ценным игроком следующего сезона КХЛ и НХЛ.

«Мне интересно будет посмотреть за Грицюком, который сейчас в СКА играет. Он серебряный призёр Олимпиады. Очень хороший игрок, но нестабильный. Посмотрим, что будет в этом году, а в прошлом сезоне он хорошо выстрелил в финальных играх.

Мне нравятся люди нестандартные. Например, Панарин, Гусев. Посмотрим, как себя проявят. Теперь у молодых больше времени есть на это. Средним игрокам тоже нужно себя показывать, некоторые должны уже становиться лидерами», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

Ранее Кожевников высказался о работе главного тренера СКА Романа Ротенберга и прокомментировал подписание армейцами нападающего Алекса Гальченюка.