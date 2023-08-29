Бабаев — о переподписании контрактов: за счёт бонусов игроки могут получить те же деньги
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Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о своём отношении к переподписанию контрактов клубами Континентальной хоккейной лиги. Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров, который является клиентом Бабаева, переподписал контракт с казанским клубом с понижением зарплаты.
«Ситуация такая: хоккеист хочет играть именно в этой команде, а там нет денег под потолком зарплат. За счёт бонусов игроки могут получить те же деньги. Я не вижу в этом никаких проблем. Это дело игрока и команды, как они выходят из этой ситуации. Где-то клубы идут навстречу, где-то — игроки. В условиях потолка зарплат, конечно, всё тяжело», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».
Ранее хоккеисты СКА Михаил Пашнин и Андрей Педан подписали контракты с армейским клубом с понижением зарплаты.
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