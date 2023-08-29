Коннор Бедард рассказал о совместной тренировке с Коннором Макдэвидом

Первый номер драфта НХЛ — 2023 Коннор Бедард рассказал о совместной тренировке с капитаном и форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.
«Вы никогда не скажете: «О, я не могу этого сделать». Такое мышление — неправильно. Но я — не он. Думаю, что сейчас Макдэвид в некотором роде на вершине. И ты такой: «Этот парень лучший или один из лучших, [так] как я могу сблизиться с ним?»
Одна из замечательных вещей в спорте — соревнование с парнями. Для меня возможность провести с ним некоторое время на льду и просто попытаться посоревноваться — это невероятно.
Едва ли можно говорить о его статистике, потому что она фантастическая. Для меня это просто попытка быть самим собой, быть лучшим», — приводит слова Бедарда журналист Грег Вышински в своём «твиттере».
Фото: «Твиттер» «BioSteelSports»
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