Квартальнов — об игре с «Адмиралом»: такие матчи надо доводить до победы

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги товарищеского матча с «Адмиралом» (3:4 Б). По ходу третьего период его подопечные вели в счёте 3:1.

«Такие матчи надо доводить до победы. Третий период слабо провели. Игра в большинстве не получилась. Надо было реализовывать эти моменты. И потерь было слишком много.

Завершили программу предсезонных матчей. Жаль, что в последних играх уступили. Но ничего критичного в этом нет, надо сделать правильные выводы. Остается дождаться выздоровления нескольких ребят, определить состав и успешно начать сезон», — приводит официальный сайт минского «Динамо» слова Квартальнова.

В первом матче нового сезона КХЛ клуб из Беларуси сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 2 сентября. Начало в 17:00 мск.