«Спартак» набрал 100% очков в предсезонных матчах

В КХЛ завершились все предсезонные матчи, которые проводились с 27 июля по 29 августа. Как сообщает официальный сайт лиги, московский «Спартак» показал в предсезонке 100-процентный результат. Красно-белые набрали 14 очков — они одержали победы во всех своих семи матчах в основное время. Следующий результат в лиге по проценту набранных очков у «Трактора» (85,71), а третье место делят «Локомотив», СКА и ЦСКА (по 75).
В абсолютном исчислении больше всего очков набрал «Локомотив» (15 в 10 матчах), на втором месте «Спартак» (14 в семи), на третьем — «Ак Барс» (13 в девяти).
Худшие результаты у «Нефтехимика» (пять очков в девяти матчах, 27,78%), «Автомобилиста» (четыре в семи, 28,57%) и «Сочи» (четыре в восьми, 25%)
Больше всего матчей в предсезонке провели «Локомотив» и московское «Динамо» (по 10), меньше всего — ЦСКА (четыре) и «Сибирь» (пять). Остальные команды сыграли от семи до девяти раз.
Лучшими бомбардирами предсезонки стали Вадим Шипачёв («Ак Барс»), набравший 11 (1+10) очков, Станислав Галиев («Ак Барс») — 10 (5+5) очков и Владислав Кодола («Динамо» Мн) — 10 (3+7) очков.
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