Александр Овечкин назвал драку с Андреем Свечниковым самой запоминающейся в карьере

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей самой горячей драке на льду.
«Вообще я не люблю драться, но, если приходится, конечно, я могу за себя постоять. Самая такая горячая драка, которая была в памяти? С Андреем Свечниковым в плей-офф. А так любая драка запоминающаяся», — сказал Овечкин в видео, опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.
Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
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