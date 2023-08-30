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Американский форвард «Барыса» Барбер рассказал, чем бейсбол лучше хоккея

Американский форвард «Барыса» Барбер рассказал, чем бейсбол лучше хоккея
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Американский нападающий «Барыса» Райли Барбер рассказал, что в детстве ему пришлось выбирать между бейсболом и хоккеем и рассказал об особенностях популярной игры в США.

«В детстве я выбирал между хоккеем и бейсболом? Да, около 12 лет мне пришлось выбирать. Я бы сказал, что в плане физической формы бейсбол доступнее, можно набрать чуть больше веса, чем у нас (смеётся). Но вообще они проводят очень много игр в течение регулярного чемпионата – думаю, что около 160 (в ведущей американской бейсбольной лиге – MLB – каждая команда проводит по 162 матча в регулярном чемпионате – Прим. «Чемпионата»). У них нет столько времени на отдых, сколько есть у нас. Но главный момент – это то, что им не требуется такая кардиоподготовка, какая требуется нам», – сказал Барбер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райли Барбером читайте на «Чемпионате» сегодня в 10:00 мск.

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