Бедард рассказал, какие советы дал ему Макдэвид, чтобы успешно выступать в НХЛ

Первый номер драфта НХЛ — 2023 Коннор Бедард рассказал, что капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид дал ему несколько ценных советов о том, как успешно выступать в НХЛ. Хоккеисты провели совместную тренировку.
«Он говорил много хороших вещей и, очевидно, что он один из, если не лучший игрок в мире. Это тот человек, советы которого я впитывал как губка и задал ему несколько вопросов. Он сказал кое-что о том, чего мне стоит ожидать, и всё такое. Очевидно, что это непростая лига, это лучшая лига в мире. Я просто пытаюсь подготовить себя к НХЛ как можно лучше, и я чувствую, что мне удалось сделать это летом. Я очень много работал каждый день и пытался улучшить себя.
Я хочу добиться успеха в НХЛ, я строг к себе и ожидаю многого от себя. Но я думаю, что давление уходит, когда ты просто делаешь то, что любишь, и надеешься заиграть в лиге, в которой мечтал играть. Мне уже 18 лет. Так что я бы не стал слишком много думать о внешнем шуме», — цитирует Бедарда официальный сайт НХЛ.
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