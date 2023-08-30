Бывший нападающий «Сибири» Ник Шор пройдёт просмотр в «Каролине»
Поделиться
Бывший нападающий «Сибири» Ник Шор подписал пробный контракт с «Каролиной» и приедет в тренировочный лагерь «Харрикейнз» в сентябре.
В последний раз Шор играл в НХЛ в сезоне-2019/2020, когда выступал за «Торонто» и «Виннипег». Всего в НХЛ нападающий провёл 299 матчей, набрав 59 (18+41) очков. В прошлом году он играл в Швейцарии за «Амбри-Пиотту» и в Швеции за «ХВ-71».
В сезоне-2021/2022 КХЛ 29-летний форвард, выступая за «Сибирь», принял участие в 49 матчах, в которых набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «-2». Ранее Шор играл в КХЛ за «Металлург». В сезоне-2018/2019 он провёл 43 матча с учётом плей-офф, набрав 21 (5+16) балл при общей полезности «+2».
Комментарии
- 30 августа 2023
-
11:10
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
04:21
-
04:02
-
03:36
-
03:23
-
01:35
- 29 августа 2023
-
23:50
-
23:27
-
23:04
-
22:43
-
22:20
-
22:07
-
21:42
-
21:25
-
21:09
-
20:57
-
20:27
-
20:16
-
20:11
-
20:00
-
19:40
-
19:33
-
19:18
-
19:13
-
19:03
-
18:47
Партнерский контент