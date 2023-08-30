Бывший нападающий «Сибири» Ник Шор пройдёт просмотр в «Каролине»

Бывший нападающий «Сибири» Ник Шор подписал пробный контракт с «Каролиной» и приедет в тренировочный лагерь «Харрикейнз» в сентябре.

В последний раз Шор играл в НХЛ в сезоне-2019/2020, когда выступал за «Торонто» и «Виннипег». Всего в НХЛ нападающий провёл 299 матчей, набрав 59 (18+41) очков. В прошлом году он играл в Швейцарии за «Амбри-Пиотту» и в Швеции за «ХВ-71».

В сезоне-2021/2022 КХЛ 29-летний форвард, выступая за «Сибирь», принял участие в 49 матчах, в которых набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «-2». Ранее Шор играл в КХЛ за «Металлург». В сезоне-2018/2019 он провёл 43 матча с учётом плей-офф, набрав 21 (5+16) балл при общей полезности «+2».