Экс-нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов стал почётным гражданином Казани

Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов стал почётным гражданином Казани, сообщает «Бизнес ONLINE».

Церемония прошла в казанской Ратуше на торжественном собрании, посвящённом дню Республики Татарстан и города Казани. Награду Зарипову вручил мэр Казани Ильсур Метшин.

Почётный гражданин Казани – звание, учреждённое в 2005 году и присваемое мэром Казани за «выдающийся вклад в развитие и процветание Казани, повышение её роли и авторитета в Российской Федерации и на международной арене».

Напомним, «Ак Барс» на церемонии в преддверии прощального матча Даниса Зарипова навсегда вывел 25-й номер хоккеиста из обращения. Стяг с майкой экс-хоккеиста был поднят под своды «Татнефть-Арены». Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.