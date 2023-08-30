«Агенты заявили завышенную сумму». Гомоляко — о неудачных переговорах с Худобиным

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко сообщил, что клуб не подписал контракт с бывшим вратарём НХЛ Антоном Худобиным, так как его агенты требовали завышенную сумму контракта.

«Разговоров по поводу Худобина практически и не было. Один-два. Агенты заявили сумму, которая, по нашему мнению, не соответствует бэкапу, она завышена, поэтому мы не пришли к соглашению. Бэкапами в клубе считаются игроки 2003 года, Судницин является больше помощником нашего тренера по вратарям», — заявил Гомоляко на пресс-конференции клуба.

В прошедшем сезоне Худобин сыграл один матч в НХЛ и провёл 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не проводил.