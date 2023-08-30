ЦСКА подписал контракт с защитником Марселем Ибрагимовым
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ЦСКА подписал контракт с защитником Марселем Ибрагимовым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком обороны рассчитано до конца сезона-2025/2026.
В июле 26-летний защитник подписал пробный контракт с ЦСКА на время предсезонных сборов. За это время хоккеист прошёл подготовку с главной командой в Минске. Это первый односторонний контракт в карьере Ибрагимова.
Ранее Ибрагимов отыграл шесть сезонов в ВХЛ за «Звезду». На его счету 257 матчей и 66 (5+61) очков при показателе полезности «+9». В 2020 году он вместе с командой выиграл Кубок Шёлкового пути и золотые медали ВХЛ. Кроме того, Ибрагимов провёл 43 матча в КХЛ за главную команду ЦСКА, отметившись тремя результативными передачами с показателем полезности «+4».
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