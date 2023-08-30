«Амур» подписал двухлетний контракт с нападающим Александром Хохлачёвым, сообщает пресс-служба клуба. Форвард перешёл в хабаровский клуб в результате обмена со «Спартаком» на нападающего молодёжной команды Артёма Гуменюка и денежную компенсацию.

Хохлачёв – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА и «Авангарда». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром красно-белых с 55 (19 +36) очками в 65 матчах и побил рекорд Штефана Ружички по количеству заброшенных за «Спартак» шайб в КХЛ. Всего в КХЛ нападающий провёл 436 матчей, забросив 109 шайб и отдав 167 результативных передач.

Хохлачёв — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира — 2012 и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2013 в составе сборной России.