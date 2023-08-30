Хохлачёв — о переходе в «Амур»: обмен случился очень быстро, поставили перед фактом

Нападающий Александр Хохлачёв поделился первыми эмоциями от перехода в «Амур». Форвард перешёл в хабаровский клуб в результате обмена со «Спартаком» и подписал с «Амуром» двухлетний контракт.
«Обмен случился очень быстро, уже поставили перед фактом, собрал вещи и поехал в Новогорск. «Спартак» — это мой дом, команда, которая меня воспитала, и она всегда будет для меня родной. Но я профессиональный игрок, и теперь все мои мысли об «Амуре», буду помогать команде, чем могу, биться в каждой игре. Я много раз играл в Хабаровске, и там классная атмосфера, я думаю, в этом году у нас подобралась серьёзная команда.
Хочу пожелать «Спартаку» и его болельщикам удачи в этом году, буду за ними следить и переживать, они останутся у меня в сердце.
Уже успел пообщаться с ребятами и главным тренером «Амура». Почти всех ребят в команде знаю, хоккейный мир не такой большой. Времени на раскачку осталось очень мало, сейчас быстро притрёмся и будем готовиться к первому матчу сезона. Сейчас все мои мысли только об «Амуре», — цитирует Хохлачёва пресс-служба хабаровского клуба.
- 30 августа 2023
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