Овечкин рассказал, что Дональд Трамп попросил его передать привет Владимиру Путину

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что во время приёма в Белом доме в столице США в 2018 году бывший президент Дональд Трамп просил его передать привет президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
«Что шепнул Трамп во время встречи в Белом доме? Передай привет Владимиру Владимировичу», — сказал Овечкин в видео, опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.
Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
- 30 августа 2023
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