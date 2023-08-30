Разин назвал главную проблему «Металлурга» в преддверии нового сезона

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что малое количество заброшенных шайб было главной проблемой «Магнитки» в межсезонье.
«Была задача — проверить игроков. Я на результат не смотрю. То, что забиваем мало, имея столько возможностей, на предсезонке выявилось как проблема. Надеюсь, с приходом иностранцев, которые обладают хорошим кистевым броском и голевым чутьём, процент реализации повысится. Ди сегодня впервые вышел на лёд, Джонсон катается второй день. По первым впечатлениям видно, что ребята мастеровитые. Все североамериканцы хорошо обращаются с шайбой. Главное, чтобы они были в хорошем функциональном состоянии», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
Ранее Разин назвал имена капитана и ассистентов «Магнитки» на сезон-2023/2024 Фонбет Континентальной хоккейной лиги.
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