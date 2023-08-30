Бывший форвард «Авангарда» Корбан Найт подписал контракт с «Берном»

Швейцарский «Берн» на своём официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с экс-нападающим «Авангарда» Корбаном Найтом. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». В швейцарском клубе Найт будет играть под 19-м номером.
В начале августа нападающий принял решение расторгнуть контракт с «Авангардом» по семейным обстоятельствам.
«Корбан Найт обладает замечательными качествами и делает игроков вокруг себя лучше. В связи с подписанием Найта мы сможем оптимально компенсировать уход Оскара Линдберга», — заявил спортивный директор «Берна» Эндрю Эббетт.
Напомним, в прошлом сезоне Найт принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач, записав на свой счёт 34 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец провёл 15 встреч, набрав 10 (5+5) очков.
- 30 августа 2023
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