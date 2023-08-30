Кожевников: СКА правильно поступает, что отдаёт игроков в «Ладу»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о большом количестве трансферов между СКА и «Ладой».

«За лето СКА отправил в «Ладу» 11 хоккеистов, не стоит ли правилами ограничивать количество обменов в одну команду? Не думаю. Такая ситуация, что новые команды создаются. Что здесь такого? Они, естественно, набирают кого могут, а СКА должен освободиться от зарплатных обязательств. Кто может, тот набирает игроков. Они же не рабы. Набрали игроков, и хотят они играть в СКА или «Спартаке». И что тогда делать, если они по зарплатам не подходят? Наоборот, здорово, что СКА отдаёт игроков и ребята себя проявят лучше.

Некоторые болельщики высказывают мнение, что у СКА появился фарм-клуб в КХЛ? Конечно, болельщики могут высказывать мнение. И что? Игрокам сидеть на скамейке или выходить через игру? Молодые ребята будут расти? Они же там потеряются. Зато сколько игроков переходит в другие клубы и там себя проявляют, развиваются.

Может, стоит тогда ввести систему аренды, как в футболе? Можно систему аренды. Но пока это не нужно вводить в данный момент с нашим развитием и со всеми этими негодяями из международной федерации, которые нас прижали.

Я согласен с Игорем Ларионовым – надо ставить себя на место, как НХЛ. Здесь нужно искать варианты, а не душить своих игроков, чтобы они сидели. СКА правильно поступает. На данный момент всё нормально», — цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».

Ранее Кожевников заявил, что ожидает хорошего сезона в исполнении «Спартака», и отметил работу главного тренера красно-белых Алексея Жамнова.