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«Салават Юлаев» роликом представил форму на сезон-2023/2024

«Салават Юлаев» роликом представил форму на сезон-2023/2024
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«Салават Юлаев» представил форму на сезон-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В ролике принял участие нападающий уфимцев Александр Хмелевски.

Регулярный чемпионат сезона-2023/2024 «Салават Юлаев» начнёт 2 сентября 2023 года гостевым матчем в Астане с местным «Барысом». Игра запланирована на 14:00 мск.

В прошлом сезоне подопечные Виктора Козлова заняли второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков после 68 встреч. В первом раунде Кубка Гагарина — 2023 «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» со счётом 2-4.

Ранее голкипер уфимского клуба Илья Ежов дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал о клюшке Юхи Метсолы, вратарском соперничестве, новых правилах, проблемах с русским языком и позитивном влиянии сокращения лимита в КХЛ на школу российских голкиперов.

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