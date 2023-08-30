The Athletic: «Вашингтон» недостаточно хорош, чтобы бороться за место в плей-офф

Портал The Athletic поделился ожиданиями от игры «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне.
«В составе слишком много талантов, чтобы полностью начать перестройку. В любом случае это не будет главной целью, поскольку Алекс Овечкин гонится за рекордом по количеству голов за всю историю НХЛ. Но и эта команда недостаточно хороша, чтобы бороться за место в плей-офф. Ядро старо, а молодых игроков, готовых занять его место, недостаточно», — написано в статье.
Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, когда он планирует побить рекорд бывшего форварда «Эдмонтон Ойлерз» Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин забросил 822 шайбы в НХЛ. До повторения рекорда Гретцки российскому нападающему осталось забить ещё 72 гола.
- 30 августа 2023
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