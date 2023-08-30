СКА забил больше всех голов на предсезонке, Шипачёв — лучший бомбардир

Континентальная хоккейная лига опубликовала статистические данные по итогам межсезонья 2023 года.
Самой забивной командой августа стал СКА — хоть в абсолютных цифрах (33), хоть в средних (4,13 гола за игру). Средние показатели близки у «Спартака» и «Ак Барса» — 3,71 и 3,56.
Наименее результативным был «Витязь» (1,63) и «Барыс» (1,86). Все остальные как минимум по две шайбы в среднем за матч забрасывали, в том числе девять команд (считая СКА, «Спартак» и «Ак Барс») — по три шайбы и более.
Индивидуальный зачёт бомбардиров выиграл Вадим Шипачёв («Ак Барс») с 11 очками (1+10). Следом за ним расположились Станислав Галиев («Ак Барс») (5+5), Владислав Кодола («Динамо» Минск) (3+7), Девин Броссо («Куньлунь») (5+4), Максим Берёзкин («Локомотив») (3+6) и Джордан Уил («Динамо» Москва) (2+7). По восемь очков набрали Кирилл Панюков («Авангард»), Спенсер Фу («Куньлунь»), Максим Шалунов («Локомотив») (у всех 5+3), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Александр Радулов («Ак Барс») (4+4) и Александр Никишин (СКА) (3+5).
- 30 августа 2023
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