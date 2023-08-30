Экс-тренер СКА по развитию игроков занял должность в «Каролине»

«Каролина Харрикейнз» назначила на должность тренера по развитию игроков Даниэля Бохнера, сообщает пресс-служба «ураганов».

38-летний канадский специалист с сезона-2018/2019 работал тренером по развитию СКА, а в сезоне-2020/2021 был назначен одним из помощников главного тренера команды. Бохнер работал на должности тренера по развитию игроков в Федерации хоккея России в 2018–2022 годах, а также помощником тренера на чемпионате мира в 2021 году.

Бохнер также является основателем и генеральным директором Universal Hockey, тренировочной академии в Торонто, которая занимается развитием игроков как на льду, так и за его пределами.

Сегодня, 30 августа, стало известно, что бывший нападающий «Сибири» Ник Шор подписал пробный контракт с «Каролиной».