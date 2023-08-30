Экс-тренер СКА по развитию игроков занял должность в «Каролине»
Поделиться
«Каролина Харрикейнз» назначила на должность тренера по развитию игроков Даниэля Бохнера, сообщает пресс-служба «ураганов».
38-летний канадский специалист с сезона-2018/2019 работал тренером по развитию СКА, а в сезоне-2020/2021 был назначен одним из помощников главного тренера команды. Бохнер работал на должности тренера по развитию игроков в Федерации хоккея России в 2018–2022 годах, а также помощником тренера на чемпионате мира в 2021 году.
Бохнер также является основателем и генеральным директором Universal Hockey, тренировочной академии в Торонто, которая занимается развитием игроков как на льду, так и за его пределами.
Сегодня, 30 августа, стало известно, что бывший нападающий «Сибири» Ник Шор подписал пробный контракт с «Каролиной».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2023
-
19:16
-
19:02
-
18:48
-
18:35
-
18:20
-
17:49
-
17:31
-
17:14
-
17:02
-
16:46
-
16:31
-
16:20
-
16:06
-
16:00
-
15:50
-
15:29
-
15:25
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:03
-
12:50
-
12:30
-
12:05
-
11:49
-
11:35
-
11:10
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:40
Партнерский контент