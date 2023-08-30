В «Металлурге» назвали год открытия хоккейной академии

Первый вице-президент «Металлурга» Алексей Жлоба рассказал о сроках открытия собственной хоккейной академии.

«Решение по строительству академии принято президентом клуба в конце мая — начале июня. За это время мы подготовили исходные данные, требования и техническое задание для проработки с проектными организациями. Сейчас мы находимся на финальной стадии принятия решения по выбору проектировщика. В течение следующих двух недель примем решение. Старт работы академии — январь 2027 года. Срок реализации строительно-монтажных работ — два года. Всё остальное — проектирование», — приводит слова Жлобы сайт КХЛ.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что малое количество заброшенных шайб было главной проблемой «Магнитки» в межсезонье.