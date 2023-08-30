Кожевников рассказал, как относится к приходу Ковальчука в «Спартак»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал вероятный приход Ильи Ковальчука в «Спартак».
«Я замечательно отношусь к такому варианту. Дядька такой нужен. Он опытный, хороший, как человек. Для «Спартака» это будет большая помощь и поддержка. Надеюсь, что так всё и случится», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».
Ковальчук является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/2021.
Ранее Кожевников заявил, что ожидает хорошего сезона в исполнении «Спартака», и отметил работу главного тренера красно-белых Алексея Жамнова.
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