Кожевников рассказал, как относится к приходу Ковальчука в «Спартак»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал вероятный приход Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Я замечательно отношусь к такому варианту. Дядька такой нужен. Он опытный, хороший, как человек. Для «Спартака» это будет большая помощь и поддержка. Надеюсь, что так всё и случится», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

Ковальчук является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/2021.

Ранее Кожевников заявил, что ожидает хорошего сезона в исполнении «Спартака», и отметил работу главного тренера красно-белых Алексея Жамнова.