Жлоба: самый важный аспект увеличения посещаемости «Металлурга» — присутствие Разина

Первый вице-президент «Металлурга» Алексей Жлоба рассказал о работе по увеличению посещаемости матчей клуба.

«Анализ мы проводим каждый год, и прошлый сезон не стал исключением. Мы проработали ряд мероприятий, которые позволят повысить посещаемость. Разнообразим линейку питания. Пересмотрели, скажем так, меню точек питания арены. Самый важный аспект увеличения посещаемости — присутствие Андрея Владимировича Разина. Он точно добавит команде креативности», — приводит слова Жлобы официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Магнитогорский клуб начнёт новый сезон КХЛ гостевым матчем с «Автомобилистом». Игра пройдёт в Екатеринбурге 2 сентября в 15:00 мск.

Ранее Жлоба рассказал о сроках открытия собственной хоккейной академии.