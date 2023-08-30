Жлоба: самый важный аспект увеличения посещаемости «Металлурга» — присутствие Разина
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Первый вице-президент «Металлурга» Алексей Жлоба рассказал о работе по увеличению посещаемости матчей клуба.
«Анализ мы проводим каждый год, и прошлый сезон не стал исключением. Мы проработали ряд мероприятий, которые позволят повысить посещаемость. Разнообразим линейку питания. Пересмотрели, скажем так, меню точек питания арены. Самый важный аспект увеличения посещаемости — присутствие Андрея Владимировича Разина. Он точно добавит команде креативности», — приводит слова Жлобы официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Магнитогорский клуб начнёт новый сезон КХЛ гостевым матчем с «Автомобилистом». Игра пройдёт в Екатеринбурге 2 сентября в 15:00 мск.
Ранее Жлоба рассказал о сроках открытия собственной хоккейной академии.
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