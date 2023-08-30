Коньков: «Амур» сделал «Спартаку» такое предложение, от которого они не смогли отказаться

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков попытался объяснить переход нападающего Александра Хохлачёва из «Спартака» в «Амур».

«Этот обмен — информационная сенсация. Я вообще не припомню, чтобы за несколько дней до начала чемпионата какой-нибудь клуб отдавал своего лучшего бомбардира в другую команду. В любом случае это резонансное событие, резонансная информация. Полагаю, что здесь дело в первую очередь в коммерческой составляющей. «Амур», видимо, сделал «Спартаку» такое предложение, от которого они не смогли отказаться. Это видно по сумме компенсации. И самое главное, что все стороны остались удовлетворены. Александр получит хорошую прибавку к своей зарплате, стабильный контракт на два года. «Амур» получил лидера в свои ряды, сильного игрока, коих на рынке сейчас очень мало или практически нет.

«Спартак» же в это межсезонье достаточно серьёзно укрепился. Думаю, что потеря такого лидера будет сказываться. Но у «Спартака» также имеется пул хороших игроков, которые способны занять эту свободную нишу. В любом случае Хохлачёв — игрок мастеровитый, снайпер и, думаю, усилил бы любую команду, тем более учитывая то, в какой форме он сейчас находится.

Теперь будет интересно наблюдать за «Амуром», как они будут двигаться по сезону и какие у них будут свершения. Я так полагаю, что для Хабаровска поставлены достаточно серьёзные задачи, выделены дополнительные средства, раз они имеют возможность делать такие приобретения, платя компенсацию и давая хорошие контракты», — заявил Коньков в интервью Metaratings.ru.