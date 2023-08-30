Двукратный обладатель Кубка Стэнли Хагелин завершил карьеру из-за травмы глаза

35-летний шведский экс-нападающий Карл Хагелин на своей странице в социальной сети объявил о завершении игровой карьеры.
«Это было потрясающее путешествие, но на этом оно заканчивается. К сожалению, моя травма глаза слишком серьёзна, чтобы продолжать играть в игру, которую я люблю. Я чрезвычайно благодарен за все воспоминания, которые подарил мне хоккей, и я наслаждался каждым его днём.
Я буду скучать по ежедневным сражениям со своими товарищами по команде, я буду скучать по взлётам и падениям в сезоне. Ничто не волнует меня больше, чем выход на лёд перед 20 000 страстных болельщиков.
Я хочу поблагодарить всех моих замечательных товарищей по команде, тренеров, врачей и других сотрудников, с которыми я встречался и играл с ними на протяжении многих лет. Наконец, я хочу поблагодарить свою семью, мою жену и моих детей за их поддержку. Они дали мне возможность осуществить свою мечту. Спасибо», — написал Хагелин.
Карл Хагелин становился двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В составе сборной Швеции Хагелин стал серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года.
- 30 августа 2023
-
23:34
-
23:16
-
22:45
-
22:21
-
21:59
-
21:21
-
21:10
-
20:49
-
20:32
-
20:18
-
19:44
-
19:30
-
19:16
-
19:02
-
18:48
-
18:35
-
18:20
-
17:49
-
17:31
-
17:14
-
17:02
-
16:46
-
16:31
-
16:20
-
16:06
-
16:00
-
15:50
-
15:29
-
15:25
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:25
-
14:00
-
13:35