Двукратный обладатель Кубка Стэнли Хагелин завершил карьеру из-за травмы глаза

35-летний шведский экс-нападающий Карл Хагелин на своей странице в социальной сети объявил о завершении игровой карьеры.

«Это было потрясающее путешествие, но на этом оно заканчивается. К сожалению, моя травма глаза слишком серьёзна, чтобы продолжать играть в игру, которую я люблю. Я чрезвычайно благодарен за все воспоминания, которые подарил мне хоккей, и я наслаждался каждым его днём.

Я буду скучать по ежедневным сражениям со своими товарищами по команде, я буду скучать по взлётам и падениям в сезоне. Ничто не волнует меня больше, чем выход на лёд перед 20 000 страстных болельщиков.

Я хочу поблагодарить всех моих замечательных товарищей по команде, тренеров, врачей и других сотрудников, с которыми я встречался и играл с ними на протяжении многих лет. Наконец, я хочу поблагодарить свою семью, мою жену и моих детей за их поддержку. Они дали мне возможность осуществить свою мечту. Спасибо», — написал Хагелин.

Карл Хагелин становился двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В составе сборной Швеции Хагелин стал серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года.