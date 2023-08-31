В «Ладе» появился новый тренер по развитию игроков
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Перед стартом нового сезона КХЛ к тренерскому штабу «Лады» присоединился Яков Рачинский, сообщает официальный сайт клуба. В тольяттинской команде 43-летний специалист займет пост тренера по развитию игроков.
Рачинский является уроженцем Самары, но большую часть профессиональной карьеры он провел на позиции нападающего в «Ладе», сыграв за команду в общей сложности 357 матчей в Суперлиге, КХЛ и ВХЛ. Также он выступал за «Динамо-2» (Москва), ХК «Воронеж», ЦСК ВВС (Самара), «Амур» (Хабаровск), «Нефтяник» (Лениногорск), «Молот-Прикамье» (Пермь), ХК «Алматы» и «Сокол» (Красноярск).
Впервые на тренерской скамейке Рачинский оказался в 2014 году и с тех пор поработал в двух хоккейных школах – «Лада» и «Балашиха».
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