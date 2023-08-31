«Барыс» заключил контракты с двумя хоккеистами

«Барыс» заключил контракты с защитником Кириллом Никитиным и вратарём Юргисом Дубинскасом, сообщает официальный сайт клуба. Двухсторонние соглашения с выпускниками ДЮСШ рассчитаны на один сезон (до 30 апреля 2024 года).

19-летний Никитин прошлый сезон провёл в «Номаде» и присоединился к основной команде перед предсезонным турниром в Казани. В майке «Барыса» Никитин успел провести один поединок на Кубке Блинова в Омске.

19-летний Дубинскас минувший сезон провёл в «Снежных Барсах». Во взрослом чемпионате Казахстана голкипер сыграл 22 матча, пропуская в среднем 4,82 шайбы.

«Барыс» проведёт свой первый матч в новом сезоне КХЛ 2 сентября дома против «Салавата Юлаева». Начало игры в 14:00 по московскому времени.