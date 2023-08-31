Ибрагимов: очень рад, что ЦСКА предоставил мне шанс

Защитник Марсель Ибрагимов, подписавший в среду, 30 августа, полноценный контракт с ЦСКА до конца сезона-2025/2026, рассказал о своих эмоциях и мотивации.
«Шесть лет я выступал в системе ЦСКА. Мне нравится эта организация, ЦСКА — лучший клуб в нашей стране. Очень рад, что мне предоставили такой шанс. Буду отрабатывать по полной.
Какие эмоции от первого одностороннего контракта в карьере? Конечно, есть большая ответственность. Хочется доказать, что достоин быть здесь и продолжать развиваться. Эмоции только самые положительные. В такой команде, работать с такими мастерами — одно удовольствие.
Нет ли давления, когда подписывается пробный контракт на время сборов? Наверное, это больше дополнительная мотивация. Нужно перезагрузиться и начать всё с нуля. Зашел с новыми эмоциями, пути назад нет. Нужно только через работу доказывать и получать то, что хочешь.
Когда ждать на льду после небольшого повреждения на сборах? Я готовлюсь, работаю на льду, в зале. Полностью доверяю нашим клубным врачам. Как только мне будет дана отмашка — я буду выкладываться на 100%», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Ибрагимова.
Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем ЦСКА – «Ак Барс». Начало в 19:00 мск.
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