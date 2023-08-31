«Спартак» подписал новые соглашения с двумя хоккеистами

Московский «Спартак» заключил новые контракты с молодыми игроками системы красно-белых, защитником Алексеем Красничуком (184 см, 78 кг) и нападающим Андреем Яриковым (190 см, 77 кг), сообщает официальный сайт клуба.

Выпускник спартаковской школы, 19-летний Красничук в прошлом сезоне провёл 50 игр за молодёжку «Спартака» и набрал 8 (1+7) очков, а также дебютировал в составе молодёжной сборной России на Кубке Будущего в Минске. Новый контракт «Спартака» с защитником подписан до 2025 года, всего на счету игрока – 78 матчей в МХЛ за «Атлант» и МХК «Спартак».

18-летний Яриков стал одним из лучших бомбардиров МХК «Спартак» этим летом, набрав 9 (4+5) очков в девяти предсезонных матчах. Всего на счету скоростного нападающего за два сезона в МХК «Спартак» – 28 (17+11) очков в 107 матчах МХЛ, новое соглашение с игроком подписано до 2026 года. Отметим, что Красничук и Яриков начали предсезонную подготовку в составе воскресенского «Химика».

«Спартак» начнёт новый сезон КХЛ 2 сентября домашним матчем с «Куньлунь Ред Стар». Начало в 14:00 мск.