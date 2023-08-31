Генменеджер «Торпедо»: пока все ищут легионеров, мы стараемся развивать своих игроков

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров отметил успех команды в прошлом сезоне и заявил, что в клубе стараются развивать своих молодых игроков и не делают ставку на легионеров.

«Год назад мы с вами обсуждали наши планы, и тогда они казались не реалистичными, слишком амбициозными и не совсем стандартными. Но вы сами увидели, что это работает. Я очень рад, что тренерский штаб привил ребятам чемпионские амбиции. Ребятам повезло поработать с такими наставниками. Что касается состава – мы ставим перед собой цели, чтобы у нас был «костяк», где ребята знают друг друга, долго играют вместе. Многие из них могли уйти: к примеру, Кручинин, Воронин, Хуска, Коваленко, Гончарук. И вы сами видите, как это происходит в других клубах на примере Грицюка и Толчинского. Но они остаются с нами. Для нас было важно, чтобы ребята продолжали саморазвиваться.

Пожалуй, был только один игрок, которого мы видели в составе, но продали по важной причине: нам нужно было сохранить единую раздевалку и единую ментальность в ней. Ребята верили в тренерский штаб и подход. И развивались все вместе. Конечно, мы понимаем свои точки роста. В команде КХЛ хотим усилить защиту, и здесь работа ещё ведется, вопрос не закрыт. При этом мы пошли на сложные решения: пока все ищут легионеров, мы стараемся развивать своих игроков. Также у нас появились в активе права на Охотюка и Замулу – это мысли на долгосрочную перспективу, хотя сейчас мы и желаем ребятам успехов за океаном», — цитирует Гафурова пресс-служба клуба.