В «Торпедо» рассказали, на какой стадии находится строительство нового ледового дворца

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал, на какой стадии сейчас находится строительство нового ледового дворца в Нижнем Новгороде.

«Сейчас строится крыша, закрывается тепловой контур, и скоро можно будет приступать к отделочным работам. Хоккейный клуб «Торпедо» погружён в эту стройку, мы очень тесно сотрудничаем и с Министерством спорта, и с Правительством региона, и со строительной компанией «Крокус Групп». К нам прислушиваются, мы участвуем в совещаниях и очень тесно взаимодействуем со всеми структурами в этом плане. Мы хотим, чтобы всё было продумано, всё было по уму и не возникало каких-то ошибок. Кроме того, скоро начнется ещё одно строительство – нашей детско-юношеской академии. В этом направлении мы очень сильно продвинулись, работа идёт полным ходом», — цитирует Харламова пресс-служба клуба.

Завершение строительства дворца спорта запланировано на 2024 год. Комплекс будет построен на площади почти в 70 тыс. кв. метров. Планируется, что он будет включать в себя многофункциональную хоккейную площадку с трибунами на 12 тыс. зрителей, малую ледовую арену на 200 зрителей, универсальный спортивный зал и тренажёрные залы.