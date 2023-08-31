Дебраск о будущем в «Бостоне»: надеюсь остаться в «Брюинз», это команда, с которой я вырос

Нападающий Джейк Дебраск высказался о своём будущем в «Бостоне». Контракт 26-летнего форварда с клубом истекает в конце следующего сезона НХЛ. По текущему соглашению с «Брюинз» хоккеист зарабатывает $ 4 млн в год. Летом 2024 года Дебраск впервые в карьере может стать неограниченно свободным агентом.
«Я надеюсь остаться здесь. Это единственная команда, в которой я играл в НХЛ, команда, с которой я вырос. Надеюсь, нам удастся договориться о новом контракте. Я доверяю эти переговоры своему агенту.
Это уже третий раз в карьере, когда мой контракт с «Бостоном» истекает. Я вроде как знаю, чего ожидать, хотя в этот раз всё немного по-другому, я стану неограниченно свободным агентом. Я не зацикливаюсь на этом и собираюсь просто сосредоточиться на хоккее», –цитирует Дебраска пресс-служба лиги.
Дебраск провёл за «Бостон» 385 матчей, в которых набрал 226 (119+107) очков.
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