Канарейкин: Гусев — очень зависимый игрок, не обладающий сумасшедшим здоровьем

Российский тренер Фёдор Канарейкин прокомментировал переход нападающего Никиты Гусева в московское «Динамо» и оценил сильные и слабые стороны форварда.
«Гусев – мастеровитый хоккеист для нашей лиги, с большим набором индивидуальных качеств. Однако Никита – очень зависимый игрок. Он не обладает сумасшедшим здоровьем, поэтому ему всегда нужны партнеры, которые будут завозить шайбу в чужую зону и снабжать его передачами.
В чужой зоне Гусеву важно быть свежим: тогда он сможет или завершить атаку, или отдать хорошую передачу партнеру», – цитирует Канарейкина «Бизнес ONLINE».
Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 году. Также нападающий выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011).
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