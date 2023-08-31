СКА обменял защитника Зоркина в «Салават Юлаев» на форварда МХЛ Филиппова

«Салават Юлаев» и СКА произвели обмен. Состав уфимцев пополнил защитник Никита Зоркин, а в петербургскую команду отправился форвард Александр Филиппов, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В минувшем сезоне 23-летний Зоркин провёл 47 матчей в КХЛ, в которых набрал 17 (10+7) очков. За петербургский клуб игрок обороны провёл лишь два матча. Ещё 18 матчей игрок провёл за минское «Динамо» и 27 встреч провёл в составе «Сочи». Всего в КХЛ на счету Зоркина 90 матчей, в которых защитник набрал 20 (10+10) очков с показателем полезности «-7».

18-летний Филиппов в прошедшем чемпионате МХЛ провёл 55 матчей за «Толпар», забросив 15 шайб и сделав 12 результативных передач.