Получившему российское гражданство американцу Менеллу подарили валенки и ушанку
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Недавно получивший российское гражданство американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл получил от партнёров по команде в раздевалке валенки и шапку-ушанку.
Права на видео принадлежат ХК «Динамо» Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.
О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года. 9 августа Менелл получил спортивное гражданство РФ.
Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10».
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