«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Иваном Лисиным. Как сообщает пресс-служба клуба соглашение рассчитано сроком на один сезон.

Лисин является воспитанником ярославского хоккея. Иван дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020 за «Адмирал», а в прошлом году перешёл в «Куньлунь». В прошлом сезоне КХЛ Лисин провёл 14 матчей, в которых забрсоил одну шайбу.

Всего в КХЛ на счету 24-летнего форварда 63 матча и четыре набранных очка — одна шайба и три результативные передачи.