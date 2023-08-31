Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Иваном Лисиным

«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Иваном Лисиным
Комментарии

«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Иваном Лисиным. Как сообщает пресс-служба клуба соглашение рассчитано сроком на один сезон.

Лисин является воспитанником ярославского хоккея. Иван дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020 за «Адмирал», а в прошлом году перешёл в «Куньлунь». В прошлом сезоне КХЛ Лисин провёл 14 матчей, в которых забрсоил одну шайбу.

Всего в КХЛ на счету 24-летнего форварда 63 матча и четыре набранных очка — одна шайба и три результативные передачи.

Материалы по теме
Вице-президент «Куньлуня»: мы — не подмосковная команда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android