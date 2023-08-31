«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Иваном Лисиным
Поделиться
«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Иваном Лисиным. Как сообщает пресс-служба клуба соглашение рассчитано сроком на один сезон.
Лисин является воспитанником ярославского хоккея. Иван дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020 за «Адмирал», а в прошлом году перешёл в «Куньлунь». В прошлом сезоне КХЛ Лисин провёл 14 матчей, в которых забрсоил одну шайбу.
Всего в КХЛ на счету 24-летнего форварда 63 матча и четыре набранных очка — одна шайба и три результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2023
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:45
-
11:18
-
11:10
-
10:45
-
10:15
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:20
-
04:51
-
04:46
-
04:04
-
03:49
-
03:28
-
03:13
- 30 августа 2023
-
23:34
-
23:16
-
22:45
-
22:21
-
21:59
-
21:21
-
21:10
-
20:49
-
20:32
-
20:18
-
19:44
-
19:30
Партнерский контент