Американский новичок «Металлурга»: КХЛ — очень хорошая, уважаемая лига

Американский нападающий «Металлурга» Люк Джонсон сообщил, что он знает о КХЛ и рассказал, что долго добирался до Магнитогорска.
«Да, это была долгая поездка. Чувствую себя лучше после нескольких дней отдыха, надеюсь буду чувствовать ещё лучше со временем, но я рад быть здесь и начать сезон.
Что знаю о лиге, в которую приехал? Немного. У меня есть приятели и бывшие одноклубники, игравшие здесь. Я слышал только хорошее, очень хорошая, уважаемая лига. Я воодушевлён помочь команде и сделать всё, что могу, чтобы команда побеждала.
Могу ли сказать, что нахожусь в хорошей форме? Конечно. Думаю, в наше время все остаются в форме. Я вернулся домой из Миннесоты, усердно тренировался, был долгий процесс получения визы и всего такого, это было дольше, чем я ожидал. Сейчас я рад быть здесь», — цитирует Джонсона пресс-служба клуба.
В предыдущем сезоне на счету Джонсона 67 матчей за «барракуд» в АХЛ и 18 (8+10) очков. Всего в АХЛ форвард принял участие в 350 играх и набрал 150 (76+74) результативных баллов. В НХЛ на счету Люка 32 матча и 2 (1+1) очка.
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