Щитов: уход Хохлачёва — большая потеря для «Спартака», видимо были на то причины

Известный в прошлом защитник Никита Щитов поделился мнением об обмене нападающего Александра Хохлачёва из «Спартака» в «Амур». Форвард перешёл в хабаровский клуб в результате обмена со «Спартаком» и подписал с «Амуром» двухлетний контракт.
«Думаю, что «Амур» стал сильнее. Хохлачёв — лучший бомбардир московского «Спартака». Правда, непонятно, как сложится у него карьера, потому что ему нужно будет адаптироваться к дальним перелётам. Но я думаю, что всё будет хорошо. Для красно-белых это большая потеря. Коренной спартаковец ушёл из команды. Но, видимо, были на то причины, раз клуб с ним расстался. Может быть, представители «Спартака» потом упомянут о них в прессе», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
Хохлачёв – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА и «Авангарда». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром красно-белых с 55 (19 +36) очками в 65 матчах и побил рекорд Штефана Ружички по количеству заброшенных за «Спартак» шайб в КХЛ. Всего в КХЛ нападающий провёл 436 матчей, забросив 109 шайб и отдав 167 результативных передач.
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