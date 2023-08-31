«Подход другой, нежели принято в России». Дергачёв — о тренировках Боба Хартли

Нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачёв рассказал о бесценном опыте игры под руководством Боба Хартли в «Авангарде».

«Работа с Хартли – бесценный опыт? Да с ним было очень интересно работать. Все рассказывают, как много внимания Хартли уделяет мелочам, но мне кажется, что, когда люди читают это, они всё равно не понимают, насколько досконально он разбирает буквально всё – тренировки, игры, питание… Да всё!

Подход другой, нежели принято в России, поэтому это был крутой опыт. Жаль, что травма в том сезоне помешала в полную меру ощутить всё это. Но мне хватило – до сих пор то, что я приобрёл тогда, использую каждый день и собираюсь дальше использовать, – цитирует Дергачёва официальный сайт КХЛ.