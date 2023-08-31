«Если жену не слушаю, то это потом выходит мне боком». Овечкин назвал себя подкаблучником
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в шоу Татьяны Навки «Команда», в котором признался, что во всём слушается свою жену Анастасию, и назвал себя подкаблучником.
«Подкаблучник в том плане, что я слушаю свою жену, потому что она хочет для меня всего самого хорошего. Иногда получается так, что я её не слушаю, а мне потом на следующий день… Выходит боком? Да», – сказал Овечкин.
За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
Ранее журналисты официального сайта НХЛ спрогнозировали количество очков, которые наберёт Овечкин в новом сезоне лиги.
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