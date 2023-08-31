Главный тренер «Локомотива» Никитин оценил новичков клуба: Герната, Береглазова и Лихачёва

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о новичках ярославского клуба: Мартине Гернате, Алексее Береглазове и Ярославе Лихачёве.
«Мы понимали, какого это уровня игроки, хороший анализ провели. У них есть качества, которые мы хотели бы добавить нашей команде. Способности Герната и Береглазова достаточно кумулятивные. Они могут играть на любой позиции и с любыми партнёрами, это очень важно для «Локомотива». Оба – опытные, поигравшие на международной арене, выигрывавшие чемпионаты. Мы надеемся, это пойдёт плюсом для нашей команды.
Что касается Лихачёва, то он не первую предсезонку с нами. Но сейчас к нему относились как к игроку основного состава. Мы надеемся, что он будет развиваться. Ярослав должен почувствовать ответственность. Думаю, что он выдержит это. У него есть все данные для этого», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.
Ранее президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что клубы КХЛ находятся в неравных условиях, намекнув на обход некоторыми организациями потолка зарплат, который для каждого клуба лиги составляет 900 млн рублей.
- 31 августа 2023
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