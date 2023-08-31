«Ладу» покинул 28-летний голкипер Богданов

Голкипер Никита Богданов покинул расположение «Лады» – контракт с 28-летним голкипером расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
«К составу автозаводцев Богданов присоединился в начале предсезонных сборов и успел провести за команду три контрольных матча, в которых одержал две победы. Благодарим Никиту за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшем», — говорится в сообщении клуба.
Воспитанник санкт-петербургской хоккейной школы большую часть своей карьеры провёл во Всероссийской хоккейной лиге. Богданов играл за «ВМФ-Карелия», «СКА-Карелия», «СКА-Нева», «Тамбов», «Нефтяник», «Динамо» Санкт-Петербург. В 178 матчах ВХЛ Никита одержал 96 побед с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,94.
- 31 августа 2023
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