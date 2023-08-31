Овечкин: когда ехал в Россию, игроки «Вашингтона» очень боялись за меня

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, ощущает ли давление на российских игроков в НХЛ в связи с ситуацией в мире.
«Не ограничиваю ли я себя в дружбе? Нет, конечно. У меня очень много друзей — американцев, канадцев. Конечно, я над ними прикалываюсь, что у них менталитет совсем другой, чувство юмора другое. На самом деле, хорошие люди — они хорошие везде.
Как общаемся после того, что сейчас происходит, страшные гонения на русских? Ко мне нормально относятся. Понятное дело, что первое время было тяжело. Со всех сторон. А сейчас люди сами понимают, что это жизнь, это ситуация.
С ребятами обсуждаем, конечно. Спрашивают, как дела. Они боялись очень, когда я ехал домой. Спрашивали: «Ты не боишься?» А чего мне бояться, я еду домой, что здесь такого. Без российских спортсменов НХЛ потеряла бы очень многое: и деньги, и фанатов, и популяризацию. Хочется, чтобы люди приходили и получали удовольствие, а не негативные эмоции», — сказал Овечкин в шоу «Команда» на KION.
Ранее Овечкин высказался об отстранении сборных России от международных соревнований и заявил, что продолжает мечтать о золотой медали Олимпиады.
- 31 августа 2023
-
18:13
-
18:02
-
17:44
-
17:29
-
17:15
-
17:08
-
16:55
-
16:40
-
16:25
-
16:20
-
16:05
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:45
-
11:18
-
11:10
-
10:45
-
10:15
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:20
-
04:51
-
04:46
-
04:04
-
03:49