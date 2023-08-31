Овечкин: когда ехал в Россию, игроки «Вашингтона» очень боялись за меня

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, ощущает ли давление на российских игроков в НХЛ в связи с ситуацией в мире.

«Не ограничиваю ли я себя в дружбе? Нет, конечно. У меня очень много друзей — американцев, канадцев. Конечно, я над ними прикалываюсь, что у них менталитет совсем другой, чувство юмора другое. На самом деле, хорошие люди — они хорошие везде.

Как общаемся после того, что сейчас происходит, страшные гонения на русских? Ко мне нормально относятся. Понятное дело, что первое время было тяжело. Со всех сторон. А сейчас люди сами понимают, что это жизнь, это ситуация.

С ребятами обсуждаем, конечно. Спрашивают, как дела. Они боялись очень, когда я ехал домой. Спрашивали: «Ты не боишься?» А чего мне бояться, я еду домой, что здесь такого. Без российских спортсменов НХЛ потеряла бы очень многое: и деньги, и фанатов, и популяризацию. Хочется, чтобы люди приходили и получали удовольствие, а не негативные эмоции», — сказал Овечкин в шоу «Команда» на KION.

Ранее Овечкин высказался об отстранении сборных России от международных соревнований и заявил, что продолжает мечтать о золотой медали Олимпиады.