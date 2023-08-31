Назаров: по популярности Федотов уже встал на одну ступень с главной звездой КХЛ Радуловым

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о популярности голкипера ЦСКА Ивана Федотова и сравнил вратаря с капитаном «Ак Барса» Александром Радуловым.
«Как я уже говорил, ждём зелёную или красную лампочку Ивану Федотову в завтрашней заявке ЦСКА на матч с «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Ажиотаж вокруг игры уже сейчас неимоверный. У казанцев много звёзд в составе, а Иван по популярности уже встал на одну ступень с главной звездой всей КХЛ Александром Радуловым. Тем интереснее будет завтрашний матч, причём не только для российских, но и для зарубежных болельщиков. Тем более нас ждёт первая официальная встреча в нынешнем сезоне, а это всегда особые чувства, люди соскучились по нашему любимому хоккею», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 31 августа 2023
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