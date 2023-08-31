«Будем выигрывать». Капитан московского «Динамо» Миронов — о матче со СКА
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Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов поделился ожиданиями от первого матча нового сезона — со СКА 2 сентября на стадионе «ВТБ Арена».
«Открываем сезон матчем с отличным соперником. Можно сказать своё дерби. Ждём полный дворец. Будем выигрывать», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В прошлом сезоне 29-летний защитник в регулярке провёл за бело-голубых 65 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 31 очко. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Миронова шесть матчей и 4 (0+4) результативных балла.
Напомним, московское «Динамо» в прошлом сезоне потерпело поражение в первом раунде Кубка Гагарина от «Торпедо» со счётом 2-4.
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